الدوري المصري.. التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة، المقرر لها بعد قليل، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود صابر - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي.

تشكيل فريق الجونة

وفي المقابل، أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة تشكيل الفريق لخوض مباراة بيراميدز، وجاء كالتالي:-

صبحي سليمان، أحمد حامد، أحمد حسام، أحمد عادل، عبد الله هاشم، أرنو راندريانانتناينا، أيمن محمد، محمد عماد، أوكورجي جابرييل، إيمانويل لاكي، أحمد محمود.

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