تشيلسي يقترب من إعلان إسم مديره الفني الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الديلي ميل الانجليزية ان نادي تشيلسي يتجه خلال الساعات القليلة القادمة لاعلان اسم مديره الفني الجديد وهو الايطالي أنزو ماريسكا المدير الفني الحالي لفريق ليستر سيتي والذي قاد الذئاب للعودة مجددا الى الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم المقبل .

وكان تشيلسي قد اقال مديره الفني الارجنتيني موريسيو بوكيتينو بعد اسدال الستار على الموسم المنتهي من الدوري الانجليزي الممتاز والذي انهاه تشيلسي بصعوبة بالغة في المركز السادس وتأهل للمشاركة في بطولة كأس المؤتمر الاوربي في الموسم المقبل بعدما فاز مانشيستر يونايتد بلقب كأس أنجلترا وبالتالي تأهل اليونايتد الى الدوري الاوربي بدلا من تشيلسي .

وأرتفعت اسهم انزو ماريسكا ليكون المرشح المفضل لقيادة تشيلسي بعدما توقفت مفاوضات البلوز للتعاقد مع كيرين ماكينا المدير الفني لفريق أيبسويتش تاون الذي قاد هو الاخر فريق أيبسويتش تاون للعودة الى الدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب طويل الا ان الانباء من المقربين من ماكينا تؤكد انه يفضل الانتقال الى تدريب برايتون ليخلف المدير الفني الايطالي روبرتو دي زربي .

واشارت صحيفة الديلي ميل ان من اسباب تفضيل تشيلسي التعاقد مع المدرب الايطالي انزو ماريسكا هو عمله لفترة تحت قيادة بيب جوارديولا في تدريب مانشيستر سيتي بالاضافة الى رغبة الادارة في التعاقد مع مدير فني شاب يستطيع بناء فريق جديد لتشيلسي و يستمر معه لسنوات طويلة .