إبراهيم عادل يمنح بيراميدز التقدم أمام الجونة في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نظيره الجونة بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف التقدم للنادي السماوي عن طريق اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد السيطرة الكبيرة من بيراميدز على مجريات اللعب.

واستحوذ بيراميدز على مجريات الشوط الأول، حيث جاء امتلاك الكرة للنادي السماوي 75%، مقابل 25% للنادي الساحلي.

وكان بيراميدز قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بدلاء بيراميدز لمواجهة الجونة

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود صابر - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي.