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بيلينجهام: فينيسيوس أفضل لاعب في العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الإسباني، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، يعد أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية.

وأوضح بيلينجهام أن فينيسيوس يعد أفضل لاعب في العالم، وذلك بسبب الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها، بالإضافة إلى أنه يبتكر الفرص من لا شيء.

وتحدث الإنجليزي عن اختياره في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية، حيث قال: "فينيسيوس بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم، ساحر ويبتكر الفرص من لا شيء".

وتابع: "في حالة أنه كان يقول إن بيلينجهام الأفضل في العالم، إذا كان هذا ما يشعر به، فيمكنك تقسيم الكرة الذهبية إلى قسمين (ساخرًا)".

الجدير بالذكر أن فينيسيوس يقدم مستويات قوية مع ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين، حيث نجح في قيادة الميرينجي للمباراة النهائية من أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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