شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الاتحاد السكندري مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري باستاد برج العرب بالإسكندرية.. نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المباراة ..

س: ما موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى؟

ج: تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية

س: ما موقف الزمالك والاتحاد السكندرى في جدول الدورى؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 16

وفي المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و 9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.

س: ما نتيجة آخر ظهور للزمالك والاتحاد في الدورى؟

ج: سيطر التعادل على نتيجة آخر مواجهات خاضها كل من الزمالك والاتحاد في بطولة الدورى، حيث تعادل الزمالك مع فيوتشر بهدف لكل فريق، بينما تعادل الاتحاد مع زد إف سى سلبيا.

س: من يدير مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى تحكيميا؟

ج: أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى اليوم، الاثنين، فى بطولة دورى nile، للحكم الدولى محمد معروف. وجاء طاقم الحكام كالتالى: "محمد معروف حكم ساحة، أحمد توفيق طلب مساعد أول، هانى عبد الفتاح مساعد ثان، إبراهيم محمد حكم رابع، عمرو الشناوى حكم فار، محمود وفا حكم مساعد فار".

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد؟

ج: ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، عمر جابر، حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، في خط الدفاع، وعبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، ومحمد شحاتة فى خط الوسط، وأحمد مصطفى زيزو، سيف الجزيرى، ناصر ماهر فى الهجوم.

س: كم لاعبا يغيب عن الزمالك امام الاتحاد السكندرى؟

ج:يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم 11 لاعبا وهم كل من أحمد حمدى، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى للإصابة بالرباط الصليبى، شيكابالا إصابة فى العضلة الأمامية، مصطفى الزنارى إصابة في العضلة الخلفية، بينما يغيب سيف جعفر، ترافيس موتيابا، مهاب ياسر، يوسف أوباما، محمد عاطف، محمود علاء لأسباب فنية.

