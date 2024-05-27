شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يترقب قرار اتحاد الكرة لرفع إيقاف ميدو جابر بعد تقديم احتجاج رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو النادي المصري قرار اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، بعدما قدم مسؤولو النادي البورسعيدي احتجاجاً رسمياً على حكم مباراة مودرن فيوتشر بالدوري، مصحوباً بالتماس لرفع الإيقاف عن ميدو جابر، صانع ألعاب المصري، بعد تعرضه للطرد في مباراة مودرن فيوتشر.

فى ذات السياق، أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن ناديه قدم احتجاجا رسمياً لاتحاد الكرة ضد طاقم تحكيم مباراة المصري ومودرن فيوتشر، التي جمعت الفريقين بالدوري وانتهت بالتعادل السلبي، حيث شهدت المباراة تعرض ميدو جابر لاعب المصري للطرد بداعي التمثيل في إحدى الكرات داخل منطقة جزاء مودرن فيوتشر والتي يرى مسؤولو المصري أنها كانت ركلة جزاء.

وقال عبد القادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، قدمنا احتجاجا لاتحاد الكرة ضد طاقم الحكام الذي أدار المباراة، المصري يتعرض لمؤامرة وندرس الاعتماد على حكام أجانب في المباريات المقبلة.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.