شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من تجديد عقد مريم متولى فى فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الزمالك من تجديد تعاقد مريم متولى فى صفوف سيدات الطائرة بدءاً من الموسم المحلى الجديد 2024-2025، فى ظل تألقها خلال المرحلة الماضية، وحصولها على لقب أفضل لاعبة فى بطولة أفريقيا التى احتفظ الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بنتيجة 3-2 على صالة الأخير.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع مريم متولى خلال الساعات المقبلة لحسم ملف التجديد بشكل نهائى.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى بطولة العالم المقبلة لأول مرة فى التاريخ بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالفوز على نظيره الأهلى الذى يقام المنافسة على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3-2 بنهائي بطولة أفريقيا التى يستضيفها النادى الأهلى.

تأهل فريق الزمالك إلى نهائى البطولة الأفريقية بالفوز على البنك التجارى الكينى، بعد الفوز فى نصف النهائى على نظيره مايو كانى الكاميرونى بنتيجة 3-0 فى إطار ربع نهائى البطولة.

كما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى ربع النهائى بالفوز على نظيره سوكوسيم السنغالى بنتيجة 3-0، فى دور الـ16 بالمنافسة.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على الكحول الإثيوبى بنتيجة 3-0 فى ختام المجموعة، ونجح فريق سيدات طائرة الزمالك فى الفوز على أسيك ميموزا الإيفوارى بنتيجة 3-0 فى انطلاق المسابقة، الجمعة، قبل الفوز على بجاية الجزائرى 3-1 السبت.

وكرم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالقلعة البيضاء، وذلك عقب تتويجه ببطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي، والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأشاد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة، معبراً عن سعادته بحصد اللقب القاري، خاصة أنه أول بطولة في عهد المجلس.