شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يطمئن على برنامج تأهيل على معلول فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلي، على الاطمئنان على التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، والمتواجد حاليا فى تونس عقب خضوعه لجراحة وتر أكيلس بالقاهرة.

وحرص طبيب الأهلي على التواصل هاتفياً مع معلول للاطمئنان على برنامجه التأهيلي الذي سيبدأ تنفيذه بعد 10 أيام.

وتعرض معلول للإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي فى رادس، والتي انتهت بالتعادل السلبي قبل أن ينجح المارد الأحمر فى التتويج باللقب .

وتوج النادى الأهلى بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة بتاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلى نظيره الألومنيوم فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام قبل إعلان تأجيل المباراة.

يأتى قرار اتحاد الكرة بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من الأهلى لمعسكر الفراعنة.