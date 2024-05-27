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تشكيل بيراميدز والجونة فى مباراة اليوم بدورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه فى مواجهة الجونة ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري NILE.


وجاء كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

 

فيما كشف علاء عبد العال عن تشكيل الجونة في مواجهة بيراميدز، وجاء كالتالى:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد عماد - أحمد حسام - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد شوشا - عبد الله هاشم - إيمانويل لوكي - أرناود.

خط الهجوم: أيمن موكا - أوكورجي جابريل.

ويتربع بيراميدز على قمة الدورى الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يسكن الجونة المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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