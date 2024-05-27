شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز والجونة فى مباراة اليوم بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه فى مواجهة الجونة ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري NILE.



وجاء كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

فيما كشف علاء عبد العال عن تشكيل الجونة في مواجهة بيراميدز، وجاء كالتالى:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد عماد - أحمد حسام - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد شوشا - عبد الله هاشم - إيمانويل لوكي - أرناود.

خط الهجوم: أيمن موكا - أوكورجي جابريل.

ويتربع بيراميدز على قمة الدورى الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يسكن الجونة المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.