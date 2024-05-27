7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 مايو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يخطر بيرسى تاو بالعقوبة المادية.. وتحذير شديد اللهجة من بيبو، 500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا ،اتحاد الكرة يستقر على تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر.

500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا

قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت مُجزية للاعبي الفريق بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخ النادي، بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والعودة للمباراة النهائية للبطولة القارية. تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى كأس مصر وإقامة لقاء بيراميدز فى موعده قررمجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى، وذلك بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا، الثلاثاء، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

الأهلي يخطر بيرسى تاو بالعقوبة المادية.. وتحذير شديد اللهجة من بيبو

أخطر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو بتوقيع عقوبة مادية عليه وفقاً للائحة، بسبب اعتراضه على استبداله فى مباراة الترجى التونسى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

كولر يغادر القاهرة لقضاء إجازة فى سويسرا خلال توقف الدورى

غادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، متوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستمر حتى الأحد المقبل، مُستغلاً توقف المنافسات المحلية بسبب مباريات منتخب مصر.

كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حقيقة فسخ التعاقد مع ياسين حافظ لاعب فريق 2005 بالنادى، بسبب تهنئته لإمام عاشور لاعب النادى الأهلى بعد تتويجه بدورى أبطال أفريقيا.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مايو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ52 على التوالى ورقم 210 فى تاريخه.