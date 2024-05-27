رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة: حققنا إنجازًا جديدًا بالتأهل لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل حسني، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، أن المنتخب الوطني حقق إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية، بعد خطف بطاقة التأهل لكأس العالم لأول مرة فى تاريخ اللعبة.

وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا بثنائية مقابل هدف أمام تنزانيا خلال لقاء تحديد المركزين السابع والثامن ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، والتي تقام علي ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت تحت رعاية شركة ستادات للاستثمار الرياضى.

وقال حسني، فى تصريحات عقب اللقاء، تأهلنا إلى كأس العالم، والمنتخب واجه إحباطات كثيرة ولكن اللاعبين كانوا رجالًا على قدر المسؤولية ونجحوا في حسم اللقاء رغم الإصابات والإرهاق.

وضاف، تغلبنا على الظروف بفضل مساندة الدولة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، الذي لم يتأخر في تقديم أي مساندة أو دعم سواء قبل أو أثناء البطولة.

وواصل رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، أنها إحدى الألعاب البارالمبية، التي لم تاخذ حقها حتى الآن ولدينا الفرصة في كتابة تاريخ في اللعبة.

وأشار: نجحنا في تقديم بطولة تنظيمية كبيرة بإشادات من الاتحاد

الأفريقي و اللجنة البارالمبية الدولية.

واختتم محمد عادل حسني: فقدنا اللقب ولكننا لم نفقد الأمل وبإصرار تأهلنا لكأس العالم وسنبدأ في إعداد خطط المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في كأس العالم وتعويض ضياع اللقب الأفريقي.