اخبار الرياضه

محمد وهبة يحتفل بزفاف نجله حازم على مروة علاء بحضور نجوم الرياضة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة يحتفل بزفاف نجله حازم على مروة علاء بحضور نجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ليلة من ليالي العمر، تملؤها السعادة وتغمرها الفرحة، احتفل الكابتن محمد وهبة، نجم النادى الإسماعيلى السابق وعضو مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب حالياً، بزفاف نجله حازم وهبة على الآنسة مروة علاء، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

كانت البسمة الصادقة تعلو الوجوه، والسعادة الفياضة تغمر قلوب الحضور من كبار رجال الدولة والمسؤولين، ونجوم الكرة وتفاعل الحضور مع العروسين وقدموا التهانى لهما ولكل أفراد الأسرة بهذه المناسبة السعيدة متمنين للعروسين حياة زوجية سعيدة.

157bc7cc-06b3-418c-929c-ba2e8f669be5
العروسان 

 

355220cc-971e-401a-aa4b-21fb36e13e38
العروسان 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا