شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة يحتفل بزفاف نجله حازم على مروة علاء بحضور نجوم الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ليلة من ليالي العمر، تملؤها السعادة وتغمرها الفرحة، احتفل الكابتن محمد وهبة، نجم النادى الإسماعيلى السابق وعضو مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب حالياً، بزفاف نجله حازم وهبة على الآنسة مروة علاء، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

كانت البسمة الصادقة تعلو الوجوه، والسعادة الفياضة تغمر قلوب الحضور من كبار رجال الدولة والمسؤولين، ونجوم الكرة وتفاعل الحضور مع العروسين وقدموا التهانى لهما ولكل أفراد الأسرة بهذه المناسبة السعيدة متمنين للعروسين حياة زوجية سعيدة.



العروسان