شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد يتسلم مهام عمله رسمياً فى قطاع الناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم بدر حامد، نجم الزمالك السابق، مهام عمله رئيساً لقطاع الناشئين بالنادى، خلفا لمحمد حلمى الذى تم توجيه الشكر له خلال الأيام الماضية.

وبدأ بدر حامد مهام عمله أمس الأول، السبت، بالنادى، حيث تواجد في ملاعب الناشئين، وعقد اجتماعات مستمرة مع مدربى القطاع لوضع خارطة الطريق الفترة المقبلة.

عقد بدر حامد نجم الزمالك السابق، جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء الثلاثاء الماضى للاتفاق على الرتوش النهائية حول توليه رئاسة قطاع الناشئين في الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعقد جلسة أخرى مع مسئولي نادي الزمالك اليوم الإثنين يتم فيها الإعلان الرسمي عن توليه رئاسة قطاع الناشئين.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تجديد وإحلال في قطاع الناشئين بالزمالك بعد تولى بدر حامد المهمة رسميا.

كان محمد حلمى تولى رئاسة قطاع الناشئين ديسمبر الماضى خلفًا لإسماعيل يوسف الذى تقدم باستقالته، واستقر مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب وقتها على تعيين "حلمى" فى منصب رئيس القطاع في إطار تشكيل القطاع من جديد.