شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى الشوط الأول متقدمًا على الجونة بهدف إبراهيم عادل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والجونة بتقدم الفريق السماوى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوي، فى إطار الجولة 25 من بطولة دوري NILE.

وشهدت الدقيقة 27 تسجيل إبراهيم عادل هدف التقدم لفريق بيراميدز، وبعدها استمر فريق بيراميدز فى الاستحواذ والسيطرة على اللقاء، وكان أقرب لتسجيل أكثر من هدف آخر.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالى: حراسة المرمى: صبحي سليمان، خط الدفاع: محمد عماد - أحمد حسام - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود، خط الوسط: أحمد شوشا - عبد الله هاشم - إيمانويل لوكي - أرناود، خط الهجوم: أيمن موكا - أوكورجي جابريل.

ويتربع بيراميدز على قمة الدورى الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يسكن الجونة المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.