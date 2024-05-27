شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه كوت ديفوار وديا استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على خوض مباراتين وديتين مع كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض، خاصة أنها تمتلك منتخبا أوليمبيا قويا يضم عددا كبيرا من المحترفين، وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة .

وعقد اليوم الجهاز الفني للمنتخب اجتماعه الطبيعي قبل انطلاق كل معسكر وشهد وقوف ميكالى على آخر الاستعداد لمعسكر يونيو واستمع لكل أفراد الجهاز المعاون كل فى تخصصه.

وحضر الاجتماع من الجهاز المعاون كل من : محمود حرب المدير الادارى وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب حراس المرمي وليونياردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم ومحمد مونجي الادارى و محمد عبد الحكيم واحمد شوقي المدلكين وعيد سليمان مسئول المهمات .