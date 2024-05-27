شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات القندوسى أمام مكادى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى خدمات الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب الفريق أمام مكادى، فى المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وغاب أحمد القندوسى عن مباراة إنبى التي خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دورى nile.

وحذر أيمن الرمادى لاعبى سيراميكا من مفاجآت كأس مصر وطالبهم بعدم التهاون أمام مكادى، وبذل أقصى جهد من أجل عبور دور الـ32 والاستمرار في المنافسة من أجل تحقيق خطوة مهمة في طريق المنافسة على اللقب.

وسقط فريق سيراميكا أمام إنبى في آخر مبارياته في الدورى بعدما تقدم بهدفين نظيفين، ليعود الفريق البترولى ويقلب النتيجة لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دورى nile.