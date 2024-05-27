شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، تحدياً جديداً مع الزمالك في السابعة مساء اليوم، الاثنين، عندما يواجه الاتحاد السكندرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى دورى nile.



أرقام جوميز مع الزمالك

أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 17 مباراة، حقق تسعة انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى الخسارة 4 مرات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

وطالب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، من اللاعبين ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة والعمل بإيجابية على مرمى الخصم، وعدم إهدار الفرص التي قد لا تتكرر فى المباراة كثيرًا، مشدداً على ضرورة استغلال الكرات الثابتة، وإتقان العرضيات وعدم الاعتماد على الكرات الأرضية فقط.

وقد يشهد تشكيل الزمالك فى مواجهة اليوم بعض التعديلات الطفيفة، حيث يحاول جوميز التغلب على إجهاد بعض اللاعبين بعد نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ثم مواجهة مودرن فيوتشر في الدورى والتعادل الإيجابى بينهما بهدف لكل منهما.

الزمالك يحتل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.