كشف حساب طارق العشرى أمام الزمالك قبل لقاء الاتحاد الليلة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يخوض طارق العشرى، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، تحديا جديدا فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، عندما يواجه الزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى دورى nile.



كشف حساب طارق العشرى أمام الزمالك

أرقام طارق العشرى أمام الزمالك

واجه طارق العشرى، المدير الفنى الحالي للاتحاد السكندري، فريق الزمالك فى 26 مباراة مع أندية حرس الحدود وإنبي ووادي دجلة والمصرى البورسعيدى وطلائع الجيش وسموحة وفاركو والاتحاد السكندرى، فاز العشري في 8 مباريات وتعادل في 5، وهزم 13 مرة، واستطاعت الفرق التي قادها طارق العشري تسجيل 27 هدفا في شباك الزمالك، في حين سجل الأبيض 35 هدفا.

وكانت آخر مباراة للعشرى أمام الزمالك مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم في الدور الأول وخسر بثلاثة أهداف نظيفة.

وقاد طارق العشري فاركو للفوز على الزمالك بثلاثية دون رد فى الدوري وهى أكبر نتيجة يحققها أمام الفارس الأبيض، كما حقق برفقة طلائع الجيش الفوز على الزمالك في كأس مصر موسم 2019-2020، حين فاز 3-1، عن طريق أحمد سمير (هدفين)، وعمرو مرعي، فيما أحرز هدف الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكانت أكبر هزيمة، عندما خسر العشري مع حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الدور الثاني من موسم 2006-2007، عبر ثنائية شيكابالا، وهدف من عبد الحليم علي.

وتكررت تلك النتيجة في موسم 2020-2021، بعدما خسر بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق إمام عاشور (هدفين)، ويوسف أوباما.