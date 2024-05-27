قائمة إسبانيا لكأس أمم أوروبا يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بقيادة لويس دي لا فوينتي، عن قائمة اللاعبين لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر اقامة بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل، والتي ستشهدها ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا على رأسهم المنتخب الإسباني.

قائمة إسبانيا لـ كأس أمم أوروبا 2024

حراس المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو.

الدفاع: داني كارفاخال، خيسوس نافاس، إيمريك لابورت ، روبن لو نورمان، ناتشو، داني فيفيان، باو كوبارسي، أليخاندرو جريمالدو، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، مارتن زوبيمندي، فابيان رويز، ميكيل ميرينو، ماركوس يورينتي، بيدري، أليكسيس جارسيا، أليكس باينا، فيرمين لوبيز.

الهجوم: ألفارو موراتا، خوسيلو، ميكيل أويارزابال، داني أولمو، فيران توريس، نيكو ويليامز، لامين يامال، وأيوزي بيريز.

وجاءت إسبانيا في المجموعة الثانية النارية، والتي تضم كل من: إيطاليا، كرواتيا وألبانيا، حيث سيكون بداية مشوارها مع مشوارها أمام كتيبة المدرب الكرواتي، زلاتكو داليتش.