تعليق مثير من بيلينجهام على تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي

علق الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على اقتراب انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي للملكي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويستعد بيلينجهام لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا رفقه فريقه ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند يوم للمشاركة يوم 1 يونيو القادم، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتحدث الإنجليزي في تصريحات لقناة نادي ريال مدريد الرسمية، وقال: ” أنظر، لا أحب أن أضغط على مبابي من أجل أي شيء، ولكن من منا لا يرغب في اللعب بجانبه؟”.

أقرأ أيضًا.. مانشستر سيتي يغلق الباب أمام انتقال لاعبه إلى الدوري السعودي

وتابع حديثه:” اعتقد إنه من الصعب عليه أن يرى الجميع يتحدث عنه دائمًا”.

وتطرق للحديث عن فينيسيوس:”فينيسيوس هو الأفضل في العالم بالنسبة لي، هوساحر ويبتكر الفرص من لا شيء”.

وعن مواجهة بوروسيا دورتموند: ” ستكون مباراة صعبة وخاصة للغاية، ولكن يجب أن أضع العواطف جانبًا”.