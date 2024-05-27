مفاجأة.. تشافي يتدخل لفشل تولي فليك تدريب برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تأجيل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك، لتولي مهمة تدريب برشلونة في الموسم القادم، لخلافة تشافي هيرنانديز.

وأشارت التقارير إلى أن هانز فليك سوف يوقع مع برشلونة على عقد لمدة موسمين، بواقع موسم واحد قابل للتجديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين.

ويحصل هانز فليك، على راتب سنوي أقل من الذي كان سيحصل عليه تشافي هيرنانديز في أخر مواسمه مع برشلونة، إلا أنه يتضمن مكافأت عالية بحسب الألقاب التي سيحققها.

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وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن هانز فليك، اتفق مع برشلونة، تأجيل الإعلان عن التعاقد، حتى يقوم المدرب الألماني بدراسة كافة الملفات داخل النادي الكتالوني، حيث يرغب في فهم الوضع الاقتصادي وخطة الفريق.

من جانبه أرسل تشافي هيرنانديز رسالة قاسية، إلى هانز فليك، حيث أكد خلالها صعوبة الوضع في نادي برشلونة، مؤكدًا أن مهمته لن تكون سهلة مع الفريق.