بروكسي يحتج على تأجيل مباراته أمام الزمالك في كأس مصر

أصدر نادي بروكسي بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، يجتج من خلاله على تأجيل مباراته أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وجاء في بيان نادي بروكسي:” عدم ذكر سبب التأجيل بالخطاب مما يجعل التأجيل غير مبرر مع العلم أنه إذا كان سبب التأجيل هو (عدم وجود لاعبين بفريق نادي الزمالك فأنه يخالف ماجاء به جدول كأس مصر 32 موسم 2023/2024″.

وتابع:” خطاب التأجيل لم يتضمن موعدًا محددًا لإقامة المباراة مشيرًا إلى أن يتم تحديدها فيما بعد وهذا الأمر يضر تماماً بمصلحة نادي بروكسي حيث لم يوضع في الاعتبار أن الفريق أنهى مبارياته بدوري القسم الثاني (أ) بمباراة غزل المحلة يوم الأربعاء 8 -5-2024 ومنذ هذا التاريخ والفريق في معسكر استعداداً لمباراة الزمالك في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر طبقا للميعاد المحدد سلفاً يوم الخميس الموافق 30 -5-2024″.

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وواصل:” وفوجئنا اليوم بالخطاب الوارد بالتأجيل دون أي اعتبارات لمصالح الفريق الذي أنهى الموسم ويتدرب ويتكلف مصاريف باهظة دون جدوى بعد الخطاب المفاجيء، لذا نرجو وبشكل واضح تحديد موعد المباراة”.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ونادي الزمالك أمام كل من الألومنيوم وبوركسي ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بسبب ضم لاعبيهم لمعسكر منتخب مصر الأول.

حيث يستعد منتخب مصر لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يوم 6 و11 من يونيو القادم، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.