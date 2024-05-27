تركي آل الشيخ يرد على حقيقة طلب استضافة السوبر الأفريقي بين الاهلي والزمالك

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نفى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، شائعات طلب استضافة مباراة السوبر الأفريقي بين الاهلي والزمالك.
وضرب الاهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، في بطولة كأس السوبر الأفريقي 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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وكتب تركي الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “غير صحيح إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الأفريقي ولا نية لنا لذلك”.
وتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه، عقب الفوز على نظيره الترجي التونسي على ستاد القاهرة.
ويلعب الاهلي في السوبر الأفريقي أمام الزمالك، الذي حققه لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.
ومن المقرر أن يلتقي قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث لم يتم الاستقرار على الموعد بشكل رسمي.