تركي آل الشيخ يرد على حقيقة طلب استضافة السوبر الأفريقي بين الاهلي والزمالك

نفى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، شائعات طلب استضافة مباراة السوبر الأفريقي بين الاهلي والزمالك.

وضرب الاهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، في بطولة كأس السوبر الأفريقي 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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