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نجم تشيلسي يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

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توج نجم ناي تشيلسي، كول بالمر، بجائزة الأداء الفردي لتغيير مسار المباراة للموسم المنقضي من بطولة الممتاز “البريميرليج” موسم 2023 – 2024.

وتُمنح جائزة “الأداء الفردي لتغيير مسار المباراة”، للاعب الأكثر تغييرًا في مسار المباراة على مدار الموسم، من حيث النتيجة.

 

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واستطاع الدولي الإنجليزي الشاب، الفوز بهذه الجائزة، بناءً على أداءه الفردي الذي قدمه في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتفوق صانع ألعاب تشيلسي، في هذه الجائزة على كل من؛ الأوروجوياني داروين نونيز لاعب ، والإنجليزي أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، الأسكتلندي سكوت مكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، ولألماني ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي.

ويعتبر كول بالمر، هو ثالث لاعب يتوج بهذه الجائزة بعد كل من إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي السابق في موسم 2021-2022، ورييس نيلسون لاعب أرسنال في موسم 2022-2023.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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