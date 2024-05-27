تين هاج يسخر من من مدرب ليفربول

سخر الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، من مواطنه مدرب ليفربول الجديد آرني سلوت، الذي كان يتولى مسؤولية تدريب فينورد.

وأعلن فريق ليفربول تعاقده رسميًا مع آرني سلوت، لخلافة الألماني يورجن كلوب.

وانهى فريق ليفربول هذا الموسم رفقة يورجن كلوب في المركز الثالث.

وقال تين هاج في تصريحات نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية: ” رأيت الناس يتغنون بفريق فينورد هذا الموسم بشكل مبالغ فيه”.

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وتابع: ” لم يكن فينورد في القمة هذا الموسم، أداءه كان ثابتًا، أعتقد أن آيندهوفن كان أفضل في كل شىء، الضغط والسيطرة وكل شىء”.

وواصل: ” فريق آينتدهوفن كان أفضل من الجميع بمسافة طويلة هذا الموسم”.

واختتم:” بيتر بوش وكل الجهاز الفني كان في وضع جيد للغاية، بل كان أفضل بكثير من فينورد”