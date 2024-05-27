"تكلفنا مصاريف باهظة".. بروكسي يحتج بخطاب رسمي لاتحاد الكرة على تأجيل مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

أرسل نادي بروكسي احتجاجاً رسميًا لاتحاد الكرة على قراره بتأجيل المباراة التي كانت ستجمعه بنظيره الزمالك ضمن منافسات كأس مصر.

وكان من المقرر أن يلتقي بروكسي نظيره الزمالك يوم الخميس 30 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر.

وعلل نادي بروكسي، الاحتجاج الذي تقدم به كما ورد بالخطاب المُرسل لاتحاد الكرة بالتالي:

- عدم ذكر سبب التأجيل بالخطاب مما يجعل التأجيل غير مبرر مع العلم أنه إذا كان سبب التأجيل هو عدم وجود لاعبين بفريق نادي الزمالك فأنه يخالف ماجاء به جدول كأس مصر 32 موسم 2023/2024 بإقامة مباريات دور 32 بدون اللاعبين الدوليين.

- خطاب التأجيل لم يتضمن موعدًا محددًا لإقامة المباراة مشيرًا إلى أنه سيتم تحديده فيما بعد وهذا الأمر يضر تماماً بمصلحة نادي بروكسي حيث لم يضع في الاعتبار أن الفريق أنهى مبارياته بدوري القسم الثاني (أ) بمباراة غزل المحلة يوم الأربعاء 8 مايو الجاري ومنذ هذا التاريخ والفريق في معسكر استعداداً لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر طبعاً للميعاد المحدد سلفاً يوم الخميس الموافق 30 مايو إلى أن فوجئنا اليوم بالخطاب الوارد بالتأجيل دون أي اعتبارات لمصالح الفريق الذي أنهى الموسم ويتدرب ويتكلف مصاريف باهظة دون جدوى بعد الخطاب المفاجيء.

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