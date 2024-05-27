الأهلي يكافئ لاعب الفريق بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر النادي الأهلي مكافأة لاعب خط وسط الفريق، مروان عطية، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تعديل عقد مروان عطية مع بداية الموسم المقبل.

وكشف المصدر أن عقد مروان عطية سيصبح ضمن لاعبي الفئة الثانية بدلا من الثالثة.

وأكد المصدر أن هذا القرار جاء بسبب المستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب حاليا، خاصة بعدما أصبح واحد من العناصر الدولية التي لها دورا بارزا مع منتخب مصر الأول.

وأردف المصدر أن مروان عطية وقع لمدة 4 مواسم في شهر يناير 2023، لكن سيتم عمل عقد جديد لمدة جديدة، وفيه سيتم زيادة القيمة المالية بداية من الموسم الأول وتزيد عن كل موسم.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في التاريخ يوم السبت الماضي على حساب الترجي التونسي.

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