بيراميدز يعزز صدارته للدوري بفوز على الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عزز فريق بيراميدز من صدارته لجدول ترتيب الدوري بالفوز بهدف نظيف على نظيره الجونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 25.

وسجل إبراهيم عادل هدف المباراة الوحيد بعد مرور 27 دقيقة.

ومن المقرر أن ينتظم إبراهيم عادل بمعسكر المنتخب الأول يوم غد الثلاثاء بدلاً من زميله رمضان صبحي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وشهدت الدقيقة 85 تعرض لاعب بيراميدز مروان حمدي للطرد.

الفوز رفع رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 53 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة بفارق 14 نقطة عن المصري الوصيف.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد الجونة عند النقطة 30 في المركز 11 بفارق نقطتين عن مودرن فيوتشر صاحب المركز العاشر.

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