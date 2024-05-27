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"المسجد الأقصى أسير".. محمد هاني يساند الشعب الفلسطيني برسالة مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ساند الظهير الأيمن للنادي الأهلي، محمد هاني، الشعب الفلسطيني برسالة مؤثرة، بعد أحداث العنف الأخيرة التي تعرضوا لها.

ونشر محمد هاني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "علموا أولادكم أن فلسطين محتلة وأن المسجد الأقصى أسير وأن الكيان الصهيوني عدو وأن المقاومة شرف وأنه لا يوجد دولة اسمها إسرائيل".

وأضاف: "اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين".

الجدير بالذكر، أن مراسل الجزيرة أكد أمس الأحد، أن طائرات جيش الاحتلال قصفت مخيما للنازحين شمال غربي رفح بأكثر من 8 صواريخ، وأن من كانوا داخل الخيام احترقوا، ووصلت حصيلة الشهداء حتى الآن 27 فضلا عن عشرات المصابين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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