"المسجد الأقصى أسير".. محمد هاني يساند الشعب الفلسطيني برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
ساند الظهير الأيمن للنادي الأهلي، محمد هاني، الشعب الفلسطيني برسالة مؤثرة، بعد أحداث العنف الأخيرة التي تعرضوا لها.
ونشر محمد هاني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "علموا أولادكم أن فلسطين محتلة وأن المسجد الأقصى أسير وأن الكيان الصهيوني عدو وأن المقاومة شرف وأنه لا يوجد دولة اسمها إسرائيل".
وأضاف: "اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين".
الجدير بالذكر، أن مراسل الجزيرة أكد أمس الأحد، أن طائرات جيش الاحتلال قصفت مخيما للنازحين شمال غربي رفح بأكثر من 8 صواريخ، وأن من كانوا داخل الخيام احترقوا، ووصلت حصيلة الشهداء حتى الآن 27 فضلا عن عشرات المصابين.
اقرأ أيضًا:
"المهلة انتهت".. اتحاد الكرة يكشف سبب استدعاء إبراهيم عادل بدلا من رمضان صبحي
"تكلفنا مصاريف باهظة".. بروكسي يحتج بخطاب رسمي لاتحاد الكرة على تأجيل مباراة الزمالك