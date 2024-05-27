شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة عمل "فيفا" للمديرين الفنيين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت اليوم الإثنين بالقاهرة ورشة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمديرين الفنيين ومسؤولي مشروع المواهب بأفريقيا، والتي تستمر حتى الأول من يونيو المقبل.

وحضر افتتاح ورشة العمل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد ومحمد يوسف مساعد المدير الفني للاتحاد.

تبدأ ورشة العمل يوميا في التاسعة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء، وتشمل التواجد في بعض الفعاليات، والتي كان أولها زيارة استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، لمشاهدة مباراة فريقي بيراميدز والجونة بالدوري المصري الممتاز، كما تشمل زيارة مشروع الهدف ومركز المنتخبات الوطنية يوم الخميس المقبل.

وتقام ورشة العمل بحضور مديرين فنيين من 8 اتحادات أفريقية مختلفة، كما يشارك بها مسؤولو تطوير كرة القدم بالاتحادين الدولي والأفريقي.