شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد السكندرى بهدف "ماهر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الاتحاد السكندرى والزمالك بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك بضغط على دفاع الاتحاد السكندرى فى محاولة لتسجيل هدف مبكر، وبعد اول 10 دقائق بدأ الاتحاد يستعيد توازنه ويصل لمرمى محمد صبحى ساعيًا للتهديف.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم، إلا إن جميع المحاولات لم تمثل خطورة على مرمى الأخر، وفى الدقيقة 27 نجح ناصر ماهر فى تسجيل هدف التقدم للفريق الأبيض، بعد تمريرات سحرية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد، خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من.. حراسة المرمى: المهدى سليمان، خط الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا - محمود شبانة - إسلام أبو سليمه، خط الوسط: عمرو صالح - كريم الديب - عمر الوحش - ناصر ناصر، خط الهجوم: مابولولو - بيكالى أوبامي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمرو خليل و خالد الغندور و رجب عمران ومورو ساليفو وعبد الغني محمد وشريف رضا وبنجامين بواتينج وأحمد عيد ومحمود سطوحي.

الزمالك يحتل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و 9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.