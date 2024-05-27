شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم اتحاد الشرطة ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة 35/28 فى ربع نهائى بطولة كأس مصر لرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024، ليتأهل إلى نصف النهائى لمواجهة البنك الأهلى.

ومن المقرر أن يقام دور نصف النهائى السبت المقبل 1 يونيو، على أن تقام مباراتا تحديد اللقب وصاحب البرونزية فى اليوم التالى الأحد.

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وعقب تتويج الأهلى بدورى موسم 2023/2024، تم الإعلان عن وصول الأهلى للقب الخامس والعشرين فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نادى الأهلى يمتلك 24 بطولة دورى على مستوى الرجال فى سجلات الاتحاد، إلا أن موسم 87/88 حصل عليه فريق بورسعيد على مستوى الرجال، بينما توج الأهلى به بفريق المرتبط.