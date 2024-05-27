شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يسجل هدف الزمالك الثانى فى شباك الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سيف الجزيرى لاعب الزمالك الهدف الثانى لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، فى الدقيقة 57 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك الثانى بعد تمريرة سحرية من عبد الله السعيد للسنغالى إبراهيما نداى، الذى مررها بالعرض للجزيرى ليضيف منها الثانى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد، خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: المهدى سليمان، خط الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا - محمود شبانة - إسلام أبو سليمة، خط الوسط: عمرو صالح - كريم الديب - عمر الوحش - ناصر ناصر، خط الهجوم: مابولولو - بيكالى أوبامي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمرو خليل و خالد الغندور و رجب عمران ومورو ساليفو وعبد الغني محمد وشريف رضا وبنجامين بواتينج وأحمد عيد ومحمود سطوحي.

الزمالك يحتل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.