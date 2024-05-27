شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: إيقاف رمضان صبحى محتاج لتفسير.. وسعيد بما قدمناه أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدف دون مقابل والوصول للفوز التاسع تواليا في بطولة الدوري، مشددا على أن اللقاء لا يمكن فيه الحديث عن الأداء في ظل الظروف التي أقيمت فيها المباراة.

وحقق بيراميدز الفوز على الجونة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب بعد الوصول إلى النقطة 53.

وقال المدير الفني لبيراميدز إن المباراة أقيمت عصرا وسط درجة حرارة عالية، وأثرت كثيرا على أداء لاعبي الفريقين، ولا يمكن الأداء في مثل هذه الظروف، وبالتالي ما تحقق طبيعي ومقبول والفوز مهم للغاية في مشوار الدوري.

وأوضح المدير الفنى أن الغيابات طبيعية وعلي جبر هو فقط البعيد عن الملعب ويحتاج لوقت من أجل العودة، وكذلك إيقاف رمضان صبحي وهو يثق كثيرا في اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات، ومن يشارك يبذل أقصى جهد لديه في الملعب.

وأضاف أن رمضان صبحي لاعب مهم جدا بالنسبة لنادي بيراميدز ولكرة القدم في مصر، وتحديدا في الوقت الحالي يقدم مستوى رائع للغاية مع الفريق وفي قمة مستواه، وإيقافه غريب للغاية، وطبقا للوائح الفيفا فكيف يتم إيقاف لاعب من اللعب لم تثبت ضده أي إدانة، والأمر محتاج لتفسير وهو واثق من صحة موقف رمضان، وأنه سيعبر الأمر بسلام ويعود سريعا لدعم الفريق.