شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ضد الزمالك.. 75 دقيقة وما زال الأبيض متقدما بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الاتحاد السكندرى والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وما زال الفارس الأبيض فى تسجيل الهدف الثانى لتصبح النتيجة 2 / 0.

بدأ الزمالك بضغط على دفاع الاتحاد السكندرى فى محاولة لتسجيل هدف مبكر، وبعد أول 10 دقائق بدأ الاتحاد يستعيد توازنه ويصل لمرمى محمد صبحى ساعيًا للتهديف.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم، إلا أن جميع المحاولات لم تمثل خطورة على مرمى الآخر، وفى الدقيقة 27 نجح ناصر ماهر فى تسجيل هدف التقدم للفريق الأبيض، بعد تمريرات سحرية.

مع بداية الشوط الثانى، كثف الاتحاد الضغط على الزمالك، ووصل إلى مرمى محمد صبحى أكثر من مرة، وفى الدقيقة 50 سجل الاتحاد هدف من ضربة ركنية إلا أنه جاء من وضعية تسلسل ليتم إلغاؤه.

وفى الدقيقة 57 سجل سيف الجزيرى هدف فريقه الثانى بعد تمريرة سحرية من عبد الله السعيد للسنغالى إبراهيما نداى، الذى مررها بالعرض للجزيرى ليضيف منها الثانى.

وأجرى جوميز تبديل عقب الهدف بخروج عبد الله السعيد وإبراهيما نداى ودخل مصطفى شلبي ومحمد شحاتة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد، خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: المهدى سليمان، خط الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا - محمود شبانة - إسلام أبو سليمه، خط الوسط: عمرو صالح - كريم الديب - عمر الوحش - ناصر ناصر، خط الهجوم: مابولولو - بيكالى أوبامي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمرو خليل وخالد الغندور ورجب عمران ومورو ساليفو وعبد الغني محمد وشريف رضا وبنجامين بواتينج وأحمد عيد ومحمود سطوحي.

الزمالك يحتل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.