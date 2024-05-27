شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تحقق برونزية أمم أفريقيا للساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب الجزائر لكرة القدم للساق الواحدة المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة والتى تستضيفها ملاعب القطامية بتروسبورت تحت رعاية شركة ستادات للاستثمار الرياضى.

وتوج منتخب الجزائر بالبرونزية بعد التغلب على نيجيريا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يلتقى بعد قليل منتخب المغرب مع نظيره غانا فى مباراة نهائي البطولة وتحديد بطل أفريقيا.

يذكر أن منتخب مصر نجح في احتلال المركز السابع بالبطولة القارية والمؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأخيرة له على تنزانيا أمس الأحد، بنتيجة 2/1.

وشهدت البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.