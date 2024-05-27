شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات نادر فرج أمام القناة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خدمات نادر فرج مهاجم الدراويش أمام فريق القناة المقرر لها الخميس المقبل 30 مايو الجارى، فى إطار دور الـ32 من كأس مصر لكرة القدم.

وغاب نادر فرج عن الإسماعيلى أمام البنك الأهلى، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز ليتأكد غيابه عن مباراة البنك الأهلى، التي تعادل فيها الفريق بهدفين لمثلهما بعد التأخر بهدفين نظيفين خلال اللقاء.

تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلى بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 23 نقطة فى المركز 14، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة فى المركز الـ12.

تقدم البنك الأهلي بهدف نظيف سجله أسامة فيصل فى الدقيقة 45، ثم أضاف ياو أنور الهدف الثاني للبنك في الدقيقة 75 قبل أن يسجل ايريك تراوري هدف التعديل للإسماعيلي في الدقيقة 80، ثم أدرك الدراويش التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق عمر الساعي.