الأهلي ينجح في إنهاء أولى صفقاته الصيفية

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح النادي الأهلي في حسم أولى صفقاته في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

وأفادت صحيفة "الوطن"، نقلا عن مصدر لها، بأن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي والمدير التنفيذي لشركة الكرة، نجح ف يإنهاء اتفاقه مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري بشأن ضم زين الدين بلعيد مدافع الفريق الجزائري في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر أن الأهلي أنهى اتفاقه مع زين الدين بلعيد بعد موافقة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على ضم اللاعب الجزائري لتدعيم الخط الخلفي للقلعة الحمراء.

ومؤخرا، حقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه والثانية على التوالي، بعد فوزه على الترجي في المباراة النهائية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الانتصار على الترجي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أول أمس، باستاد القاهرة، فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرماه بعد رأسية من رامي ربيعة.