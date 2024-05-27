إيمري: "هناك كيمياء رائعة في أستون فيلا"

ياسر رشاد - القاهرة - علق أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، على تجديد عقده خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد إيمري أن هناك كيمياء رائعة في أستون فيلا، بعد المستويات المميزة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية خاصة بالدوري الإنجليزي.

ونجح أستون فيلا في تحقيق المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، مما جعله يضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل للمرة الأولي في تاريخه.

تصريحات أوناي إيمري

تحدث أوناي إيمري في تصريحات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال: "بالتأكيد، أنا سعيد للغاية باتخاذ هذه الخطوة ومسؤولية قيادة هذا النادي".

وتابع: "منذ أن أتيت إلى فيلا، وجدنا دائمًا أفضل بيئة وهيكل لتطوير مشروع بأعلى الطموح".

وأختتم أوناي إيمري تصريحاته: "بالطبع، توج كيمياء رائعة في أستون فيلا، كما أن دعم الجماهير يُحدث فرقًا في الشعور وكأنك في بيتك، نحن متحمسون حقًا لمواصلة هذه الرحلة بلا حدود لأحلامنا".