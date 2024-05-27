الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدفي الفارس الأبيض عن طريق الثنائي ناصر ماهر في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 28 في المركز الـ 12، بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 36 في المركز الخامس.

وشهد الشوط الأول إضاعة المهاجم الأنجولي مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، هدفًا مؤكدًا مع نهاية الشوط الأول، بعدما جاءت كرته فوق عارضة محمد صبحي لاعب الزمالك، فيما أحرز اللاعب زياد كمال هدف ثالث للفارس الأبيض في الدقيقة 88 من عمر المباراة، لكن تقنية الفيديو قامت بإلغاؤه.

وبدأ الزمالك المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".