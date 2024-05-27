الاتحاد السكندرى يعسكر بالمركز الخامس بعد هزيمته من الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خسر الفريق الاول لنادى الاتحاد السكندرى أمام بطل الكونفيدرالية بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما منذ قليل بستاد برج العرب

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند ال ٣٦ نقطة مستقرا بالمركز الخامس حتى كتابة هذه السطور

وفى سياق متصل يستعد الفريق الاخضر لمواجهة فريق سماد ابوقير فى الدور ٣٢ من بطولة كأس مصر بعد أن تحدد موعدها يوم الاحدالمقبل الموافق ٢ يونية القادم

ويستأنف الفريق الاخضر الدورى يوم الثلاثاء ١٨ يونية القادم بمباراة قوية امام فريق النادى الاهلى بطل افريقيا على ارضه بستاد برج العرب

ومما لاشك فيه ان ادارة الكابتن طارق العشرى المدير الفنى وكيفية التعامل مع تلك المبارايات هى التى سوف تحدد ملامح الخروج الآمنخاصة من مواجهة الشياطين الحمر خاصة بعد حل كافة الامور التى كانت تعرقله ومنها مصالحة الجماهير له فى جلسة ودية الاسبوعالماضى بفرع النادى بسموحة وايضا الاستقرار الادارى بإعلان مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى تمسكه بأبن النادى وجهازه المعاونعقب إثنائه عن الاستقالة التى كانت بسبب ضغط الجماهير