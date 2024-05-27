اخبار الرياضه

رد قاطع من تركي آل الشيخ.. هل تقدمت السعودية بطلب لاستضافة السوبر الأفريقي؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف رئيس هيئة الترفية ، المستشار تركي آل الشيخ، حقيقة تقدم السعودية بطلب لاستضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "غير صحيح شائعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الأفريقي ولا نية لنا لذلك".

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الأفريقية 2023/24، بعد فوز المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي.

وفاز الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

اقرأ أيضًا:

"المهلة انتهت".. اتحاد الكرة يكشف سبب استدعاء إبراهيم عادل بدلا من رمضان صبحي

"تكلفنا مصاريف باهظة".. بروكسي يحتج بخطاب رسمي لاتحاد الكرة على تأجيل مباراة الزمالك

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا