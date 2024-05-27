رد قاطع من تركي آل الشيخ.. هل تقدمت السعودية بطلب لاستضافة السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف رئيس هيئة الترفية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، حقيقة تقدم السعودية بطلب لاستضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "غير صحيح شائعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الأفريقي ولا نية لنا لذلك".

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الأفريقية 2023/24، بعد فوز المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي.

وفاز الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

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