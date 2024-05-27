الزمالك يعود لطريق الانتصارات بثنائية في مرمى الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الإثنين بنظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

البداية كانت بهدف سجله اللاعب ناصر ماهر بعد مرور 28 دقيقة البداية ثم أضاف سيف الجزيري الهدف الثاني بالدقيقة 57.

وسجل البديل زياد كمال هدفاً بالدقيقة 90 ولكن ألغاه الحكم بداعِ وجود تسلل.

فريق الزمالك رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 28 في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز 11 ونقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز 13.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق الاتحاد عند 36 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهدا فعن إنبي صاحب المركز الرابع ونقطة عن سموحة صاحب المركز السادس.

وكان الزمالك قد تعثر بتعادل في مباراته الماضية أمام مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

اقرأ أيضًا:

"تكلفنا مصاريف باهظة".. بروكسي يحتج بخطاب رسمي لاتحاد الكرة على تأجيل مباراة الزمالك

"رفض طلب بيراميدز".. قرار عاجل بتأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الكأس