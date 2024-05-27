جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أقيمت مساء اليوم الإثنين مباراتين ضمن منافسات الجولة 25 من النسخة الجارية لبطولة الدوري.

الأولى فاز بها بيراميدز بهدف نظيف على نظيره الجونة، قبل أن يفوز الزمالك بهدفين نظيفين على نظيره الاتحاد.

وأسفرت مباريات اليوم عن تعزيز بيراميدز لصدارته لجدول ترتيب المسابقة، فيما تقدم الزمالك مركزًا ليصعد للمركز 12.

1) بيراميدز: 53 نقطة.

2) المصري: 39 نقطة.

3) زد: 37 نقطة.

4) إنبي: 36 نقطة.

5) الاتحاد: 36 نقطة.

6) سموحة: 35 نقطة.

7) سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة.

8) الأهلي: 33 نقطة.

9) طلائع الجيش: 33 نقطة

10) مودرن فيوتشر: 32 نقطة.

11) الجونة: 30 نقطة.

12) الزمالك: 28 نقطة.

13) الإسماعيلي: 27 نقطة.

14) البنك الأهلي: 23 نقطة.

15) بلدية المحلة: 22 نقطة.

16) فاركو: 21 نقطة.

17) المقاولون العرب:16 نقطة.

18) الداخلية: 15 نقطة

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