إبراهيم عادل يعلق على أزمة رمضان صبحي مع المنشطات بعد الانضمام للمنتخب بدلا منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ساند جناح نادي بيراميدز، إبراهيم عادل، زميله في الفريق رمضان صبحي بعد إيقافه من قبل منظمة المنشطات.

وفاز بيراميدز على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "لقاء اليوم كان صعب بجانب درجة الحرارة، لكن أهم شئ بالنسبة لنا هو الفوز".

وواصل: "هدفي الاحتراف في الخارج وهو ما يعلمه النادي، لكن نسعى حاليا للتتويج بلقب الدوري الموسم الجاري".

وعلق إبراهيم على أزمة رمضان صبحي مع المنشطات قائلا: "أدعم رمضان صبحي وكل ما يقال عنه غير صحيح".

وقال مصدر لموقع "الخليج 365" مساء أمس الأحد، أن نادي بيراميدز تسلم خطابا رسميا من منظمة المنشطات بإيقاف رمضان بشكل مؤقت.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين، استدعاء إبراهيم عادل لقائمة المنتخب الأول بدلا من رمضان صبحي الذي تم إيقافه محليا ودوليا.

ويستعد الفراعنة لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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