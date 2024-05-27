"المتصدر مفاجأة".. تقييمات لاعبي الزمالك بعد الفوز على الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك بثنائية نظيفة على نظيره الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

ونشر موقع سوفا سكور العالمي تقييمات للاعبي الزمالك عقب المباراة من واقع ما قدموه خلال اللقاء؛ حيث كان المفاجأة تصدر إبراهيما نداي للتقييمات رغم إهداره فرصة تسجيل وعدم تسجيله هدفًا ولكنه صنع الهدف الثاني للزمالك الذي سجله زميله سيف الدين الجزيري:

ويمكنكم الاطلاع على تقييمات لاعبي الزمالك خلال اللقاء بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

محمد صبحي: 7.3 من 10

عمر جابر: 7.1 من 10

حمزة المثلوثي: 6.9 من 10

حسام عبدالمجيد: 7.1 من 10

أحمد فتوح: 7.1 من 10

أحمد سيد "زيزو": 6.7 من 10

نبيل عماد "دونجا": 6.9 من 10

ناصر ماهر: 7.4 من 10

عبدالله السعيد: 7.3 من 10

إبراهيم نداي: 7.5 من 10

سيف الجزيري: 7 من 10

ياسر حمد: لم يتم تقييمه لمشاركته باللحظات الأخيرة من اللقاء.

مصطفى شلبي: 6.6 من 10

زياد كمال: 6.9 من 10

محمد شحاتة:6.9 من 10

سيد نيمار: 6.8 من 10