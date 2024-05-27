شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يحتج على تأجيل مباراته أمام الزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو بروكسى باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة بعد تأجيل مباراتهم أمام الزمالك في دور الـ32 لكأس مصر مؤكدين أنه لا يوجد سبب للتأجيل.

وأضاف مسئولو النادى البحراوى في مذكرتهم أنه بالنسبة لانضمام أكثر من 3 لاعبين من الزمالك لمعسكر المنتخب الوطنى فإنه طبقا للوائح الجبلاية كان من المقرر أن يقام هذا الدور بدون اللاعبين الدوليين.

كما أضافوا أن خطاب التأجيل لم يتضمن الموعد الجديد لإقامة المباراة وهو ما يضر مصلحة الفريق الذى أنهى موسمه الكروى يوم 8 – 5 – 2024 والفريق كان يتدرب منذ ذلك التوقيت استعدادًا لمواجهة الزمالك وحاليًا الموقف أصبح غامضا ومسئولى النادى البحراوى لا يعلمون شيئًا عن تلك المواجهة.