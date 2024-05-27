شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في الملعب مباشرة بعد انتهاء اللقاء.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 0 فى الماراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر7 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 32.