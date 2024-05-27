شكرا لقرائتكم خبر عن إياد العسقلانى يحضر مران الإسماعيلى استعدادا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إياد العسقلانى لاعب روستوف الروسي، على حضور مران الإسماعيلى اليوم الإثنين، من أجل دعم زملائه استعدادا لمواجهة القناة، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر مصر.

واستغل إياد العسقلاني الإجازة التي حصل عليها بعد انتهاء الدوري الروسي لزيارة مران الإسماعيلى، وكتب الحساب الرسمى للإسماعيلى على موقع "فيس بوك"، ضيف من روسيا إلى قلعة الدراويش.. إياد العسقلاني ضيف مران الإسماعيلي اليوم.

وعلى جانب آخر، قرر عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إيقاف محمد حسن لاعب وسط الفريق لأجل غير مسمى وتغريمه 250 ألف جنيه؛ لما بدر منه أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من دورى Nile.

تعادل فريق البنك الأهلي مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 23 نقطة في المركز 14، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة في المركز الـ12.



العسقلاني في مران الاسماعيلي



العسقلاني مع اللاعبين



العسقلاني ومجدي