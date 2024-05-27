شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 - 5 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 - 5 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها استدعاء إبراهيم عادل بدلا من رمضان صبحى لقائمة منتخب مصر بجانب فوز الزمالك على الاتحاد السكندرى بالدورى المصرى.

بدر حامد يتسلم مهام عمله رسمياً فى قطاع الناشئين بالزمالك

تسلم بدر حامد، نجم الزمالك السابق، مهام عمله رئيساً لقطاع الناشئين بالنادى، خلفا لمحمد حلمى الذى تم توجيه الشكر له خلال الأيام الماضية.

المنتخب الأولمبى يواجه كوت ديفوار وديا استعدادا للأولمبياد

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على خوض مباراتين وديتين مع كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 . يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى خدمات الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب الفريق أمام مكادى، فى المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. تأجيل مباراة بيراميدز والنصر فى كأس مصر بعد انضمام إبراهيم عادل للمنتخب سيراميكا يستعيد خدمات القندوسى أمام مكادى فى كأس مصر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والنصر فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، بعدما استقر حسام حسن المدير الفنى للمنتخب على ضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لمعسكر الفراعنة.

منتخب مصر: استدعاء إبراهيم عادل بعد انتهاء مهلة الاستفسار عن ضم رمضان صبحى

أعلن مسئولو منتخب مصر أنه تقرر انضمام إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لقائمة الفريق استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو، بعد انتهاء مهلة الاستفسار عن إمكانية انضمام رمضان صبحى. انطلاق ورشة عمل "فيفا" للمديرين الفنيين بالقاهرة

انطلقت اليوم الإثنين بالقاهرة ورشة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمديرين الفنيين ومسؤولي مشروع المواهب بأفريقيا، والتي تستمر حتى الأول من يونيو المقبل.

الزمالك يهزم اتحاد الشرطة ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر لكرة اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة 35/28 فى ربع نهائى بطولة كأس مصر لرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024، ليتأهل إلى نصف النهائى لمواجهة البنك الأهلى. الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى 2 / 0 ويتقدم مركزًا فى ترتيب الدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 0 فى الماراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم الجونة 1/ 0 ويعزز صدارة الدورى.. فيديو